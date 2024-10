Ludwigshafen – NACHTRAG – Razzia in der Innenstadt – Illegales Glücksspiel – Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und Polizeipräsidium Rheinpfalz. Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern – Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen – führt ein weiteres Umfangsverfahren gegen mehrere Gaststättenbetreiber und Automatenaufsteller aus dem Raum Ludwigshafen am Rhein wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels, der Markengesetzverletzung, der Abgabenhinterziehung (Vergnügungssteuer) sowie der Steuerhinterziehung. Zwecks Auffindung weiterer Beweismittel haben Beamte der Kriminalpolizei Ludwigshafen und des Finanzamts Neustadt – Steuerfahndungs- und Strafsachenstelle – heute, am 10.10.2024, im Rahmen einer umfangreichen Maßnahme zum wiederholten Mal zahlreiche Objekte, insbesondere im Stadtgebiet Ludwigshafen am Rhein, durchsucht und diverse Spielgeräte mit unerlaubten Gewinnmöglichkeiten sowie zahlreiche Unterlagen sichergestellt.

Mit konkreten Durchsuchungsergebnissen ist frühestens am morgigen Freitag (11.10.2024) zu rechnen. Neben Kräften des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und der Steuerfahndung waren auch Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik an den Maßnahmen beteiligt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft, Steuerfahndung und Kriminalpolizei dauern an.