Ludwigshafen – Aktuell finden Razzien in der Innenstadt statt

Ludwugshafen / Metropolregion Rhein-Neckar / Kaiserslautern – Aktuell führen Polizei und Staatsanwaltschaft Kaiserslautern Razzien in der Innenstadt durch. Straftaten im Zusammenhang mit dem Führen von Gewerbebetrieben – Durchsuchungsbeschlüsse werden zurzeit vollstreckt

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern – Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen – führt gegen mehrere Beschuldigte ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts insbesondere verschiedener Wirtschaftsstraftaten. Deswegen werden zurzeit auf Anordnung des Ermittlungsrichters in Kaiserslautern mehrere Objekte in Ludwigshafen am Rhein durchsucht.

Eine gesonderte Mitteilung mit weitergehenden Informationen erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Quelle: Staatsanwaltschaft Kaiserslautern / Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)