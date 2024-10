Ludwigshafen – 13-Jähriger stürzt mit Fahrrad

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine 30-jährige Autofahrerin fuhr am Mittwoch entlang der Lüderitzstraße in Richtung Mannheim-Rheinau. Gegen 10:45 Uhr wollte sie nach links in die Schwetzinger Landstraße abbiegen und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten 63-jährigen Motorradfahrer. Im Einmündungsbereich kollidierte das Auto mit dem Motorrad, woraufhin der Zweiradfahrer schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Unfallverursacherin blieb ... Mehr lesen »