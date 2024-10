Heidelberg-Rohrbach: Fest zum neuen Kinderstadtteilplan am Donnerstag, 17. Oktober – Plan zeigt wichtige Orte für Kinder im Stadtteil – Stadt Heidelberg hat das Projekt unterstützt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bunt, kinderleicht und voller Infos: Rohrbach hat einen Stadtteilplan für Kinder. Mithilfe des Kinderstadtteilplans sollen Interessen und Bedarfe der jungen Bewohnerinnen und Bewohner Rohrbachs sichtbarer gemacht, Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Quartiers vorgestellt und die Kinderbeteiligung im Stadtteil gefördert werden. Dafür haben Rohrbacher Kinder in den vergangenen Monaten ihren Stadtteil intensiv erforscht.

Der druckfrische Kinderstadtteilplan wird bei einem Kinderfest am Donnerstag, 17. Oktober 2024, 16.30 bis 18.30 Uhr, im Kinder- und Jugendtreff Hasenleiser, Erlenweg 5, vorgestellt, verteilt und gefeiert. Dabei gibt es Aktionen mit der Freiwilligen Feuerwehr Rohrbach, eine Kinderdisco, Kinderschminken mit päd-Aktiv und Filzen mit dem Jugendhof Heidelberg. Außerdem bietet der ADFC Rhein-Neckar eine Mitmachaktion an. Alle Interessierten – allen voran Kinder – sind herzlich eingeladen.

Von Ampeln über Eisdielen bis Zebrastreifen

Im Stadtteilplan sind für Kinder wichtige Orte wie beispielsweise Freizeit- und Sportflächen, Grünanlagen und Schulen sowie Ampeln, Zebrastreifen und Eisdielen vermerkt. Infos und Wünsche kommen direkt aus Kinderhand, da Mädchen und Jungen aus dem Stadtteil in den Entstehungsprozess einbezogen wurden. Mithilfe von Fragebögen, Begehungen des Stadtteils und der engen Zusammenarbeit mit zwei Rohrbacher Grundschulen gelang es, einen Stadtplan von und für Kinder zu schaffen, der die Blickwinkel der Kinder auf ihre Lebenswelt in den Mittelpunkt rückt.

Der Kinderstadtteilplan von Rohrbach wurde durch die Rohrbacher Kinderbeauftragte Barbara Pfeiffer und die Grafikerin Suphattra Sawatdee in Kooperation mit der Stadt Heidelberg und der Hochschule Fresenius entwickelt. Die Abteilung für Stadteil- und Quartiersentwicklung unterstützte das Konzept gemeinsam mit der Kinderbeauftragten und übernahm die finanzielle Unterstützung in Höhe von 4.300 Euro unter anderem für den Druck des Kinderstadtteilplans.

Vergabe beim Fest, an Schulen und bestellbar per E-Mail

Der Kinderstadtteilplan kann über die Kinderbeauftragte Barbara Pfeiffer unentgeltlich angefordert werden, per E-Mail an rohrbach@kinderbeauftragte-heidelberg.de. Beim Fest am 17. Oktober werden zudem Exemplare verteilt und die Rohrbacher Schulen erhalten ebenso ein Kontingent an Plänen.

Ergänzend: Weitere Informationen online unter heyheidelberg.de/kinderstadtteilplan-rohrbach.