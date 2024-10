Heidelberg – Datenbanken mit ACCESS

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wie entwirft man eine Datenbank und wie arbeitet man mit ihr?

Die vhs Heidelberg bietet an drei Abenden (16./23./30. Oktober) einen Online-Abendkurs in Microsoft ACCESS an, in der die Bestandteile einer relationalen Datenbank, deren Erstellung und Auswertungsmöglichkeiten vermittelt werden. Themen sind u. a. der Entwurf einer strukturierten Datenbank, verschiedene Abfragetechniken, Beziehungen zwischen Tabellen und der Entwurf von Formularen und Berichten.

Anmeldungen bis 14. Oktober unter 06221-911 971 oder beruf@vhs-hd.de oder direkt über die Webseite der vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg.

