Frankenthal (Pfalz) – Verkehrsunfall mit verletzter Person

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 09.10.2024, gegen 13.45 Uhr, befuhr eine 19-jährige Frau aus Heuchelheim mit ihrem Pkw die Mahlastraße in Richtung Studernheim. In Höhe der Hanns-Fay-Str. querte eine 16-jährige die dortige Fußgängerampel bei Rotlicht und bleibt zunächst auf der Mittelinsel stehen. Plötzlich läuft diese jedoch weiter und kollidiert mit dem Pkw der 19-Jährigen, welche Grünlicht hat. Die Fußgängerin wurde hierbei verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von geschätzten 5000 Euro. Die Mahlastraße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme ca. eine Stunde in Richtung Studernheim gesperrt werden. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

