Frankenthal – Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer begrüßt Dr. Sandra Bulling als neue Personalchefin

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Zum 1. Oktober begrüßte Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer Dr. Sandra Bulling als neue Personalchefin der Stadtverwaltung.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Dr. Sandra Bulling eine ausgewiesene Expertin im Personalwesen für unsere Stadtverwaltung gewinnen konnten. Ihre Kompetenz und Erfahrung werden uns helfen, unsere Personalarbeit weiter zu transformieren und die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu meistern“, so Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer: „Ich wünsche ihr viel Erfolg bei ihren neuen Aufgaben und freue mich auf die Zusammenarbeit.“

Die Juristin Sandra Bulling (Jahrgang 1983) ist in Ludwigshafen am Rhein geboren und bringt langjährige Erfahrung im Personalwesen mit. Ihre schulische Laufbahn führte Dr. Bulling über das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Ludwigshafen. Anschließend studierte sie Rechtswissenschaften an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Während ihres Referendariats sammelte sie wertvolle Erfahrungen beim Kreisrechtsausschuss Ingelheim sowie in der Privatwirtschaft bei der Daimler AG und der Schott AG.

Nach ihrer Promotion und mit dem Referendariat sowie zweiten Staatsexamen spezialisierte sich Dr. Sandra Bulling auf das Arbeitsrecht. Sie war in verantwortungsvollen Positionen im Personalbereich der Hertz Autovermietung in Frankfurt tätig, bevor sie zuletzt eine leitende Funktion im Bereich „People & Culture“ bei der SCHUFA Holding AG in Wiesbaden innehatte.

Mit ihrem umfangreichen Fachwissen und ihrer einschlägigen Erfahrung wird Dr. Sandra Bulling die Personalabteilung der Stadtverwaltung Frankenthal leiten und gemeinsam mit ihrem Team weiterentwickeln. „Mit Leidenschaft und einer klaren Vision freue ich mich darauf, die Zukunft unserer Talente zu gestalten und ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem unsere Mitarbeitenden ihr volles Potenzial entfalten können. Gemeinsam wollen wir neue Wege gehen und die Stärken jedes Einzelnen zu einer treibenden Kraft unseres Erfolgs machen“, freut sich Sandra Bulling.

Die Abteilung Personal der Stadtverwaltung Frankenthal gehört zum Bereich Zentrale Dienste und ist für über 1200 Mitarbeitende zuständig.

Quelle Stadtverwaltung Frankenthal