Edenkoben – Zu schnell im Bereich der Schule

Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch, den 09.11.2024, kam es gg. 13:00 Uhr in der Karl-Helfferich-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer leicht verletzt wurde. Ein Pkw-Fahrer wollte aus einem Grundstück auf die Karl-Helfferich-Straße herausfahren und übersah einen von links kommenden Rollerfahrer. Bei der anschließenden Kollision verletzte sich der Rollerfahrer leicht an der Hüfte, ärztliche Betreuung ... Mehr lesen »