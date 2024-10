Eberbach – Kanalsanierung in der Brombacher Straße Hier – Vollsperrung innerhalb der Ortsdurchfahrt

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Beginnend ab dem 14.10.2024 wird innerhalb der Ortsdurchfahrt Brombach die bereits angekündigte Vollsperrung durchgeführt. Im Rahmen dieser wird zuerst mit den Arbeiten im Bereich zwischen der Kreuzung „Hainbrunner Weg“ und dem Abzweig „Im Oberdorf“ begonnen. Während dieser Zeit kann eine Umfahrung der Vollsperrung über die Haspelgasse oder den Hainbrunner Weg erfolgen. Die Dauer der Arbeiten in diesem Bereich wird auf ca. 4 Wochen geschätzt. Im weiteren Verlauf verschieben sich die Arbeiten in den Kreuzungsbereich Haspelgasse / Hainbrunner Weg / Brombacher Straße. Hier müssen großformatige Kanalrohre eingebracht werden, sodass eine Vollsperrung unumgänglich ist. Während dieser Zeit muss der Teil, welcher oberhalb des Kreuzungsbereiches liegt, über die großräumige Umleitung über den Gemeindeverbindungsweg Brombach-Heddesbach angefahren werden. Ebenso muss die Bushaltestelle „Talblick“ gesperrt und provisorisch an einen anderen Standort verlegt werden. Der genaue Standort wird durch die Verkehrsbetriebe, Stadtwerke Eberbach, mitgeteilt. Die Dauer der Arbeiten in diesem Bereich wird auf ca. 6 Wochen geschätzt.

Eventuelle weitere Einschränkungen bitten wir zu entschuldigen.