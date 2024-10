Dannstadt-Schauernheim – Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Dannstadt-Schauernheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Am Dienstagnachmittag (08.10.2024), gegen 14 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte einen 24-jährigen Autofahrer an der Raststätte Dannstadt-West (BAB61). Bei der Kontrolle stellten die Beamten rund 1.700 Gramm Marihuana, rund 150 Gramm Kokain und zwei Taschenmesser sicher. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft durchsuchten Polizeikräfte die Wohnung des 24-Jährigen im Landkreis Kaiserslautern. Hierbei stellten sie rund 3.000 Gramm eines Stoffes, bei dem es sich mutmaßlich um Streckmittel handelt, der aber auch schwach positiv auf einen Kokaintest reagierte, sicher. Ferner fanden die Polizeikräfte rund 75 Gramm MDMA, rund 500 Gramm Marihuana sowie ein Fallmesser, eine Schreckschusspistole, einen Teleskopschlagstock, eine Machete und mehrere hundert Euro Bargeld. Der Tatverdächtige wurde gestern (09.10.2024) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen unter Mitführen gefährlicher Gegenständen sowie tateinheitlichen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz. Der 24-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail