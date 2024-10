Bobenheim-Roxheim – Diesjähriger Stiftungspreis für Inklusion im Sport übergeben

Bobenheim-Roxheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der TV Schwetzingen 1864 e.V. erhält den Stiftungspreis 2024, der mit 2.000 Euro dotiert ist, für sein inklusives Leuchtturm-Projekt OPEN SPORTY SUNDAY. Die Bernd-Jung-Stiftung würdigt damit das herausragende Engagement des Vereins, das im Bereich Inklusion seinesgleichen im Vereins Leben in der Region sucht. Das inklusive und integrative Projekt OPEN SPORTY SUNDAY wurde in Corona Zeiten 2021 entwickelt und ist ein offener Sport- und Spiele-Nachmittag für alle Kinder mit und ohne Handicap, die gemeinsamen Spaß an der gemeinschaftlichen Bewegung haben. Die Kinder sind zwischen meist 6 und 12 Jahren alt und haben geistige oder körperliche Beeinträchtigungen – auch zwei schwerstbehinderte Jugendliche nehmen regelmäßig an der monatlich stattfindenden Veranstaltung teil. Die Teilnehmendenzahl des erfolgreichen Projekts hat sich seit 2021 verfünffacht.

Athi Sananikone, Vorstandsvorsitzender des mit knapp 2.200 Mitgliedern größten Schwetzinger Vereins, freut sich: „Der diesjährige Stiftungspreis der Bernd-Jung-Stiftung für Inklusion im Sport strahlt nicht nur in Schwetzingen, sondern weit über die Region hinaus – das macht uns alle sehr froh und stolz.“ Der OPEN SPORTY SUNDAY ist kostenfrei, niedrigschwellig und komplett barrierefrei. Eine Vereinsmitgliedschaft ist für die Teilnahme ebenso wenig erforderlich. Individuell betreut werden die Kinder von einem Pool mit insgesamt über hundert engagierten Coaches aus drei Generationen. Die große Halle ist sportthematisch aufgeteilt (gedrittelt) in eine variable Bewegungslandschaft, in ein flexibles Ballspiele-Feld und ein spezielles Rollisport-Areal, z.B. für Rollstuhl-Basketball, Rollstuhl Rugby, Wheelchair Coccer und Para Boccia. Jens Rückert, Vorstand für Inklusion und Integration betonte: „Unser OPEN SPORTY SUNDAY ist nur die erste Stufe einer inklusiven und integrativen Gesamtentwicklung in den verschiedenen Abteilungen unseres Vereins. Mit der tatsächlichen und aktiven Teilhabe von Menschen mit Behinderung im organisierten Vereinssport sind nicht nur wir noch lange nicht am Ziel – und das spornt und treibt uns weiter an.“

Quelle

Foto: Andreas Moosbrugger