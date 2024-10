Bad Dürkheim – Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen

Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 09.10.2024 gegen 18:00 Uhr wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der B 271 in Dackenheim verletzt. Eine 26-Jährige befuhr mit ihrem VW Golf die B271 in Fahrtrichtung Grünstadt. Als der vor ihr vorausfahrende VW T-Roc verkehrsbedingt in Höhe Weisenheimerstraße bremsen musste, konnte sie aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand nicht mehr rechtzeitig bremsen. Dadurch stieß sie mit der Fahrzeugfront auf das Heck der VW T-Roc. Durch den Unfall wurden sowohl die 26-Jährige als auch der 39-jähirge Fahrer des T-Roc leicht verletzt. Der 39-Jähirge wurde durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 25 000 Euro. Die B 271 musste während der Unfallaufnahme für 30 Minuten voll gesperrt werden.

