Bad Dürkheim – Berufsinformationsabend bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Bad Dürkheim7Metropolregion Rhein-Neckar. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim lädt am Mittwoch den 23.10.2024 um 18:00 Uhr zu einem Berufsinformationsabend ein. Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Bad Dürkheim statt. Jugendliche ab 15 Jahren, die sich für den Polizeiberuf interessieren, haben die Möglichkeit sich umfassend über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten bei der Polizei Rheinland-Pfalz zu informieren. Ob mit mittlerer Reife oder Abitur. Es gibt verschiedene Wege, um bei der Polizei Rheinland-Pfalz eine spannende und verantwortungsvolle Laufbahn einzuschlagen. Der Berufsinfoabend bietet Einblicke in die notwendigen Einstellungsvoraussetzungen, den Einstellungstest, das Studium und den Polizeialltag. Interessierte können sich unter Angabe des vollständigen Namens, Geburtsdatums, der Anschrift und einer Telefonnummer per E-Mail (pibadduerkheim.einstellungen@polizei.rlp.de) anmelden. Die Polizei Bad Dürkheim freut sich auf zahlreiche Interessierte und steht für Fragen rund um den Polizeiberuf gerne zur Verfügung.

