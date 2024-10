Bad Bergzabern – 18-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Bad Bergzabern / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am 09.10.2024 gegen 15:20 Uhr befuhr ein 18-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße die K23 von Dierbach kommend in Richtung Kaplaneihof. In einer dortigen Linkskurve verstieß der Fahrer gegen das Rechtsfahrgebot, sodass es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden PKW-Fahrerin kam. Der Motorradfahrer erlitt durch den Unfall schwere Beinverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht. Sein Zustand ist stabil. Am Motorrad und am PKW entstand Sachschaden von insgesamt ca. 8000 Euro.

