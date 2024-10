Weinheim bietet Stadtführung auch für Menschen mit Demenz

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Weinheim bietet eine weitere Führung für Menschen mit besonderen Bedarfen an. Am Freitag, 11. Oktober, 15 Uhr, lädt der Stadtführer Mathias Leible erstmals gemeinsam mit dem Förderverein „Leben mit Demenz” interessierte Personen als Teilnehmer ein, mit ihm die Stadt wieder neu zu entdecken – auch jene mit einer Demenzerkrankung.

Treffpunkt ist die alte Zeder im kleinen Schlosspark. „Die Führung richtet sich an alle, die gerne in alten Erinnerungen an alte Zeiten und das alte Weinheim schwelgen”, erklärt Andreas Marg, der Vorsitzende des Vereins „Leben mit Demenz” mit Sitz in Weinheim. Er und Matthias Leible schätzen, dass es für alle spannend wird, denn es wird fundiertes Wissen über die Historie Weinheims auf eine individuelle und persönliche Art vermittelt. Matthias Leible betont, es bleibt genug Raum, um in Dialog zu treten und auch alte Erinnerungen in das Gespräch einzubringen.

Menschen mit und ohne Demenz, gerne in Begleitung, können sich ohne Anmeldung der Stadtführung anschließen. Eine Teilnahme ist kostenfrei.

