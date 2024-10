Sandhausen – SV Sandhausen ist nach Derbysieg gegen Waldhof Tabellenführer

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Fußball-Drittligist SV 1916 Sandhausen hat am 9. Spieltag das Derby zu Hause gegen den SV Waldhof Mannheim knapp mit 2:1-Toren gewonnen, zur Halbzeit stand es 1:1.

Vor 8.395 Zuschauern im GP Stadion am Hardtwald, darunter viele Waldhof-Fans, brachte Christoph Ehlich den SV Sandhausen in der 24. Minute in Führung. Doch bereits 3 Minuten (27.) später konnte Julian Rieckmann zum 1:1 für die Waldhöfer ausgleichen. In der 2. Halbzeit erzielte dann Dominic Baumann (60.) den Siegtreffer für Sandhausen. Mit dem sechsten Saisonsieg und 20 Punkten übernahm der SV Sandhausen wieder die Tabellenführung vor Dynamo Dresden mit 17 Zählern. Die Dresdner hatten das Auswärtsspiel bei der 2. Mannschaft von Borussia Dortmund mit 1:2 verloren. Der SV Sandhausen war bereits am 6. Spieltag in der 3. Liga Spitzenreiter und hat sich jetzt die Tabellenführung wieder zurückerobert. Nach der Länderspielpause bestreitet Sandhausen das Auswärtsspiel am Samstag (19.10 um 14 Uhr) beim Aufsteiger Energie Cottbus, die auf dem vierten Tabellenrang liegen.

Die Waldhöfer hatten zuvor fünf Spiele in Folge nicht verloren und sind jetzt nach der vierten Saisonniederlage mit neun Zählern auf den 16. Tabellenplatz zurückgefallen. Der SV Waldhof Mannheim bestreitet sein nächstes Heimspiel am Freitagabend (18.10 um 19 Uhr) gegen Erzgebirge Aue, die Tabellenfünfter sind. Weitere Informationen über den SV 1916 Sandhausen gibt es unter www.svs1916.de sowie über Waldhof Mannheim unter www.svw07.de.

Text Michael Sonnick