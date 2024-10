Rhein-Pfalz-Kreis – Neues Kreishaus und Gusea: Landratswanderung stellt Projekte in Schifferstadt vor

Rhein-Pfalz-Kreis / Wie geht es mit dem neuen Kreishaus voran? Und wie mit dem Gusea-Projekt zur

unabhängigen Energie im Schifferstadter Schulzentrum? Diese und weitere Fragen werden bei der kommenden Landratswanderung beantwortet, zu der Landrat Clemens Körner alle Bürgerinnen und Bürger für Samstag, 26. Oktober, um 10 Uhr in Schifferstadt herzlich einlädt. Es ist eine Landratswanderung der etwas anderen Art: Denn bei der Vorstellung der Projekte werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eher weniger wandern, stattdessen können sie sich auf eine gemeinsame Zugfahrt freuen.

Treffpunkt ist um 10 Uhr am Hallenbad in Schifferstadt. Am Schul- und Sportzentrum erfahren die Teilnehmenden alles über das innovative Projekt Gusea, mit dem das ganze Areal mit Strom und Wärme versorgt werden soll – unabhängig von fossiler Energie und Zufuhr von außen. Zum Einsatz kommen dabei Wärmepumpen, Photovoltaik-Anlagen, ein zentraler Stromspeicher, Blockheizkraftwerke und Spitzenlasttechnik.

Nach diesem Rundgang geht die Gruppe zum Bahnhof Süd und fährt mit der S-Bahn gemeinsam eine Station weiter zum Hauptbahnhof, wo in unmittelbarer Nachbarschaft das ehemalige Gelände der Bereitschaftspolizei (BePo) wartet. Hier soll ein neues Stadtquartier entstehen, in das der Rhein-Pfalz-Kreis gerne den Sitz der Kreisverwaltung verlegen möchte.

Bei einer Besichtigung des Grundstücks erhalten die Teilnehmenden viele Informationen über das Projekt und können sich ein Bild davon machen, wie das neue Kreishaus einmal aussehen könnte. Zum Abschluss der Veranstaltung wartet auf die Teilnehmenden gegen 12 Uhr ein kleiner Imbiss im ehemaligen Casino der Polizei.

Quelle Rhein-Pfalz-Kreis

