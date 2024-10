Rhein-Pfalz-Kreis – Einbruch in Mehrfamilienhaus in Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 05.10.2024, 12 Uhr bis 08.10.2024 in ein Mehrparteienhaus im Erlenweg in Böhl-Iggelheim ein. Insgesamt wurde in drei Wohnungen eingebrochen. Ob Gegenstände entwendete wurden, wird derzeit noch ermittelt. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Wer kann Hinweise zum Einbruch geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen

