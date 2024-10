Neustadt – Hambacher Gespräch -„Mehr Bürgerbeteiligung wagen? Vertrauen in die Bevölkerung“ am 16. Oktober, 19 Uhr im Hambacher Schloss

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“, heißt es in Artikel 20 des Grundgesetzes. Bislang geschieht das vor allem durch die Wahl von Parlamenten. Immer lauter wird jedoch die Forderung, den Souverän stärker an politischen Entscheidungen zu beteiligen. Dies kann entweder direkt geschehen, etwa durch Volksabstimmungen – oder indirekt, durch Bürgerräte und andere innovative Instrumente der Partizipation. Eine umfassendere Bürgerbeteiligung setzt einen Vertrauensvorschuss in mündige Bürgerinnen und Bürger voraus. Doch sind alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen in der Lage, ihre Alltagsexpertise einzubringen, Mehrheiten zu finden und dabei auch die Belange von Minderheiten angemessen zu berücksichtigen? Und wie viele Bürgerinnen und Bürger sind überhaupt bereit, sich regelmäßig politisch zu engagieren?

Über diese und weitere Fragen diskutieren:

– Ralf-Uwe Beck, Bürgerrechtler und Bundesvorstandssprecher „Mehr Demokratie“

– Prof. Dr. Angelika Vetter, außerplanmäßige Professorin für Politikwissenschaft am Institut

für Sozialwissenschaften der Universität Stuttgart

Begrüßung: Dr. Kristian Buchna (Stiftung Hambacher Schloss)

Moderation: Prof. Dr. Manuela Glaab (Frank-Loeb-Institut an der RPTU Kaiserslautern-Landau)

Der Eintritt zum Hambacher Gespräch ist frei. Um Anmeldung per Mail wird gebeten: hambachergespraech@hambacher-schloss.de

Eine Veranstaltung der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz, des Frank-LoebInstituts an der RPTU Kaiserslautern-Landau und der Stiftung Hambacher Schloss.