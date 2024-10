Mannheim – Das neue Event in Käfertal: Art, Light & Wine – Illumination und Musik im Stempelpark, Fotoausstellung und digitale Diashow im Kulturhaus

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Am 12.10. startet die IG Käfertaler Vereine ein neues Event im Herzen des Stadtbezirks. Ab 18 Uhr können Besucher*innen die Illumination im Stemplepark, House und andere Musik vom Trio der YOUNITY Family sowie Flammkuchen und Weine oder andere Getränke geniesen. Im Kulturhaus ist die Fotoausstellung „The Look of Jazz“ von Frank Schindelbeck geöffnet und die Künstlerin Elles Magermans präsentiert ihre digitale Diashow „Zurück ins heute“ mit Fotos von Käfertalern und Käfertalerinnen in historischen Gewändern. Hier gibt es auch Sitzgelegenheiten für alle, denen es draußen zu kalt ist. Der Eintritt ist frei, Spenden sind hochwillkommen.

„Wir möchten mit „Art, Light & Wine“ einen weiteren Termin im Käfertaler Kalender realisieren, der unseren Mitbürger*innen Begegnung und die Teilhabe an Kultur ermöglicht. Gleichzeitig wollen wir das Kulturhaus und den Stempelpark als Orte von Kunst und Musik in den Mittelpunkt stellen, so die Vorsitzende der IG Käfertaler Vereine und Leiterin des Kulturhauses, Ute Mocker. Dazu tragen auch die Werke von Motz Titze, Rüdiger Krenkel und Hendrik Hackl gemeinsam mit der „Jungenruhenden Sappho“ von Gustav Seitz vor dem Kulturhaus bei. Dieser kleine und feine kleinen Skulpturenpark feiert 2025 sein zehnjähriges Jubiläum.

Infos zu weiteren Veranstaltungen: kulturhauskaefertal.de