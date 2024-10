Mannheim – 90-jährige Frau nach Zusammenstoß mit Straßenbahn schwer verletzt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die CDU Frauen Union Ludwigshafen begrüßt den aktuellen erfolgreichen Schlag der Fahnder gegen kinderpornografische Inhalte und die Abschaltung der Plattform im Darknet, so die Kreisvorsitzende der Frauen Union Ludwigshafen Kirsten Pehlke. Wie aktuell bekannt wurde, konnten zahlreiche Durchsuchungen und Festnahmen in verschiedenen Bundesländern, auch in Rheinland-Pfalz erfolgreich durchgeführt werden, umfangreiches Beweismaterial ... Mehr lesen »