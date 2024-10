Ludwigshafen – Hintere Stoßstange selbst reparieren oder austauschen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Zu Beschädigungen an einer Stoßstange kommt es schnell, was ärgerlich, aber keinesfalls ein Grund zur Panik ist. Der folgende Leitfaden zeigt, wie sich kleinere Beschädigungen selbst reparieren lassen. Wichtig ist für Hobby-Mechaniker, dass sie allerdings Fälle erkennen, in denen von einer Reparatur abzuraten ist und bei denen der Austausch unumgänglich ist.

Wann lohnt sich die Reparatur der Stoßstange?

Ob die Reparatur der hinteren Stoßstange möglich und sinnvoll ist, das hängt stark von der Art des Schadens und seiner Schwere ab. Kleine Risse oder tiefe Kratzer kann der Fahrzeughalter mit speziellen Reparaturkits aus dem Fachhandel beheben. Mittels Füller, Härter und Farbe gelingt es oftmals sogar dem Laien mit einer hohen Erfolgsquote, die beschädigte Stelle weitestgehend unsichtbar zu machen, sodass das reparierte Stück wieder so aussieht wie auf diesen VW Touran Stoßstange hinten Foto bereitgestellt von Autoersatzteile.

Schwieriger wird es bei Dellen, hier braucht es zumeist spezielle Kenntnisse und Werkzeuge. Wer mit Hitze arbeitet, der muss genau auf den Temperaturrahmen achten, denn schnell verschlimmert sich das Problem, was eine folgende, professionelle Reparatur praktisch unmöglich macht.

In diesen Fällen ist ein Austausch unumgänglich

Eine professionelle Werkstatt gibt gerne Auskunft, wenn sich die Fahrzeughalter des exakten Zustands der hinteren Stoßstange nicht sicher sind. Bei großen Brüchen oder Rissen steht fest, dass an einem Austausch kein Weg vorbeigeht. Das Gleiche gilt, wenn die Befestigungspunkte der Stoßstange beschädigt sind und somit kein sicherer Halt mehr gewährleistet ist. Löst sich die Stoßstange im Verkehr, so wird diese mitunter sogar zu einer Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer.

Generell gilt, wird die beschädigte Stoßstange des VW Touran zu einer Gefährdung für andere oder mindert diese die Sicherheit im Straßenverkehr, so ist es an der Zeit, diese auszutauschen.

Die Stoßstange selbst austauschen — so geht es!

Für den Austausch einer Stoßstange braucht es nicht unbedingt eine professionelle Werkstatt. Wer mit einem Ratschenkasten, einem guten Set an Schraubendrehern und etwas Montagekleber ausgestattet ist, der nimmt sich der Aufgabe selbst mit wenig handwerklicher Erfahrung locker an.

Zur eigenen Sicherheit ist es wichtig, dass genau nach einem festen Schema vorgegangen wird. Wie bei allen anderen Reparaturaufgaben auch, ist es zuerst wichtig, das Fahrzeug zu sichern. Dazu wird das Auto auf einer ebenen Fläche abgestellt und die Handbremse bei eingelegtem Gang angezogen. Anschließend muss die Verkleidung so weit entfernt werden, dass der Zugang zu den Schrauben der Stoßstange frei liegt. Diese Schrauben und sämtliche Stecker, die mit der Stoßstange verbunden sind, müssen gelöst werden, hierbei handelt es sich zumeist um Stecker für die Schweinwerfer oder die Parksensorik.

Nach diesen Schritten lässt sich die Stoßstange abnehmen und durch die neue ersetzen. Die zuvor angezeigten Schritte müssen nun in umgekehrter Reihenfolge vorgenommen werden. Zum Schluss müssen der feste Sitz des Ersatzteils und die Funktion der Elektronik überprüft werden. In der Regel nimmt der gesamte Prozess ungefähr 30 Minuten in Anspruch.

Praktische Tipps

Es schadet nicht, sich die Schrauben vor dem Lösen zu markieren, das erleichtert den späteren Zusammenbau erheblich. Weiterhin erweist sich Montagekleber oftmals als Helfer in der Not, gerade dann, wenn nach der Reparatur auf ein gleichmäßiges Spaltmaß Wert gelegt wird.