Ludwigshafen – Frauen Union Ludwigshafen begrüßt Schlag gegen Kinderpornografie

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die CDU Frauen Union Ludwigshafen begrüßt den aktuellen erfolgreichen Schlag der Fahnder gegen kinderpornografische Inhalte und die Abschaltung der Plattform im Darknet, so die Kreisvorsitzende der Frauen Union Ludwigshafen Kirsten Pehlke.

Wie aktuell bekannt wurde, konnten zahlreiche Durchsuchungen und Festnahmen in verschiedenen Bundesländern, auch in Rheinland-Pfalz erfolgreich durchgeführt werden, umfangreiches Beweismaterial wurde sichergestellt. Unter den Opfern waren minderjährige Kinder, insbesondere Mädchen, sogar Babys wa-

ren betroffen.

Diese Straftat ist widerwertig und abscheulich und muss mit entsprechender Gefängnisstrafe geahndet werden, so Kirsten Pehlke.

Lobenswert ist die erfolgreiche Arbeit der Fahnder, die diese schweren Straftaten aufdecken konnten!

Wir begrüßen diesen Erfolg der Ermittler sehr, der sich leider oft sehr schwierig und langwierig gestaltet, nicht zuletzt aufgrund des Datenschutzes, so Kirsten Pehlke weiter.

