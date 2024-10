Ludwigshafen – Filmzirkel in Ludwigshafener Quartieren

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen einer neu gegründeten Kooperation von Ludwigshafener Quartiersbüros der AWO, ÖFG, Diakonie, Prostestantische Kirche für LU, Ansprechbar@Matthäuskirche, Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und dem Dichterquartier der Stadt Ludwigshafen, zeigen alle Beteiligten in der Woche vom 14. bis 18. Oktober 2024 einen Überraschungsfilm in ihrem jeweiligen Quartier. In der Tragikomödie geht es um den Wunsch von zwei Männern, ihre restliche Lebenszeit so zu verbringen, wie sie es schon immer wollten, bevor sie „den Löffel“ abgeben müssen. Mehr wird nicht verraten.

Die Filmvorführungen finden wie folgt statt: Montag, 14. Oktober, um 13.30 Uhr im AWO-Quartiersbüro, Kärntner Straße 19; Dienstag, 15. Oktober, um 18 Uhr in der Matthäuskirche, Waltraudenstraße 34; Mittwoch, 16. Oktober, um 18 Uhr im Haus der Begegnung (ÖFG), Wachtenburgstraße 3a; Donnerstag, 17. Oktober, um 18 Uhr im Büro Sozialer Zusammenhalt Dichterquartier, Georg-Herwegh-Straße 43 (Gemeindezentrum); Freitag, 18. Oktober, um 18 Uhr im Gemeindehaus der protestantischen Kirche Mundenheim, Kirchplatz 5

Quelle: Quartiersbüro im Haus der Begegnung (Frey)