Ludwigshafen – Feuerwehreinsatz im Hemshof – Person von Feuerwehr gerettet

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) (JD) Am 9.10.2024 um 9:58 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Wohnungsbrand in die Dessauer Straße im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof gerufen. Nachbarn hatten die Feuerwehr wegen einem piepsenden Rauchmelder in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses alarmiert.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte Brandgeruch im Treppenraum fest. Auf Klopfen und Klingeln wurde die betroffene Wohnungstür nicht geöffnet. Deswegen wurde die Wohnung gewaltsam geöffnet und durch einen Trupp unter Atemschutz betreten. Ein Bewohner wurde in der Wohnung schlafend vorgefunden und ins Freie gebracht. Ursache der Rauchentwicklung war angebranntes Essen auf dem Herd, das durch die Einsatzkräfte gelöscht wurde.

Der Wohnungsbewohner wurde an den Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 17 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei.

Durch den Rauchmelder und die aufmerksamen Nachbarn wurde in diesem Fall ein größerer Brand verhindert. Weitere Informationen zu Rauchmeldern finden sie bei der Initiative “Rauchmelder retten Leben” unter https://www.rauchmelder-lebensretter.de/.

Quelle Feuerwehr Lu