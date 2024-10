Lindenberg – Unfall mit leicht verletzter Autofahrerin

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) (JD) Am 9.10.2024 um 9:58 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Wohnungsbrand in die Dessauer Straße im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof gerufen. Nachbarn hatten die Feuerwehr wegen einem piepsenden Rauchmelder in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses alarmiert. INSERATRhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Vor Ort stellten die Einsatzkräfte Brandgeruch im Treppenraum fest. Auf Klopfen und Klingeln ... Mehr lesen »