Landau – Eine Fahrt in luftiger Höhe als Dankeschön: Schaustellerfamilie Göbel und Stadt Landau danken Blaulichtfamilie für großes Engagement

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Wir sind ja nicht aus Zucker: Vom regnerischen Wetter ließ sich beim Helferinnen- und Helfertag auf dem Riesenrad „City Star“ in Landau niemand die gute Laune verderben. Die Schaustellerfamilie Göbel aus Worms und die Stadt Landau mit ihrem Büro für Tourismus hatten die Mitglieder der Landauer BOS*- und Blaulichtfamilie eingeladen, kostenlose Runden auf dem höchsten transportablen Riesenrad der Welt zu drehen – als Dankeschön für das besondere Engagement der Einsatzkräfte im Ehren- und im Hauptamt.

„Unser Dank und unsere große Wertschätzung gelten der unermüdlichen und lebensrettenden Arbeit der Mitglieder der Landauer BOS- und Blaulichtfamilie“, sagte Beigeordnete Lena Dürphold, die die Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und Co. auf dem Alten Meßplatz in Landau begrüßte. „Erst vor wenigen Tagen haben wir beim Bréal-Marathon in unserer Stadt gesehen, wie wichtig die Arbeit und auch die Zusammenarbeit der BOS- und Blaulichtorganisationen wie Polizei, Feuerwehr, DRK, DLRG und THW ist und wie gut diese funktioniert. Ich hoffe – und glaube – die Einsatzkräfte und deren Jugendorganisationen hatten Spaß beim Helferinnen- und Helfertag auf dem Riesenrad. Vielen Dank an die Familie Göbel, die dieses schöne Event möglich gemacht hat!“

Das rund 70 Meter hohe Riesenrad „City Star“ der Familie Göbel steht noch bis zum 27. Oktober auf dem Alten Meßplatz in Landau und ermöglicht eine spektakuläre Aussicht auf die Stadt Landau und deren Umgebung. Anlass für das Gastspiel dieser besonderen Attraktion sind die Feierlichkeiten zum 750-jährigen Bestehen der Stadt Landau. Am Fuße des Riesenrads befindet sich ein „Minijahrmarkt“ mit Imbissständen, Sitzgelegenheiten, Kinderkarussell und mehr. Zudem finden auf dem Riesenrad mehrere Events statt, etwa ein Marktfrühstück am 19. Oktober, ein Pfälzer Abend am 21. Oktober oder ein italienischer Abend am 22. Oktober. Alle Informationen und Tickets gibt es auf den Seiten www.landau-tourismus.de/riesenrad und www.riesenrad-citystar.de.

*Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

Bildunterschrift: Runden drehen als Dankeschön für ganz viel Engagement: der Helferinnen- und Helfertag auf dem Landauer Riesenrad. (Quelle: Stadt Landau)

