Landau – Ausdrucksstark Malen für Kinder und Jugendliche mit Maike Porz

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Kunstverein Villa Streccius e.V.) – Ausdrucksstark Malen für Kinder und Jugendliche mit Maike Porz -Terminübersicht –

DIENSTAG, 22.10.2024, 15-18 UHR

8 – 10 TEILNEHMER, 30 € PLUS MATERIAL

Malen ist toll! Es gibt so viele verschiedene Bilder und Arten

zu Malen, weshalb man einigen Malstilen Namen gegeben

hat, um sie besser zu unterscheiden. In diesem Kurs kannst

du herausfinden, was es mit dem Begriff „Expressionismus”

auf sich hat, wer solche Bilder gemalt hat und wie diese

aussehen.

Aber das Beste ist: Du kannst selbst zum Künstler, zur

Künstlerin werden und dir ein oder mehrere eigene

Kunstwerke erschaffen!

JETZT WIRD´S BUNT! – MALEN FÜR JUGENDLICHE (12- 15 JAHRE) mit Meike Porz

DONNERSTAG, 24.10.2024, 15-18 UHR

8 – 10 TEILNEHMER, 30 € PLUS MATERIAL

Pop-Art ist eine Kunstrichtung, die in den 1950 er Jahren in

den USA und Großbritannien entstanden ist. Pop-Art-

Werke sind oft sehr auffällig und bunt. Die Künstler

benutzen klare Umrisse und kräftige Farben. Sie wollen,

dass ihre Kunstwerke ins Auge stechen und für

Aufmerksamkeit sorgen.

Wir schauen uns zunächst gemeinsam Werke von Pop-Art-

Künstlern an, um herauszufinden, was das Besondere

daran ist. Dann kannst du eigene Pop-Art-Bilder entwerfen

und selbst eins oder mehrere herstellen. Das kann ein

Schriftzug wie im Bildbeispiel sein, oder auch ein

Gegenstand, ein Gesicht oder etwas anderes. Wir wählen

das Motiv gemeinsam aus und dann geht’s rund, noch

besser: dann wird’s bunt!

Anmeldung zu allen Veranstaltungen an Dr. Monica Jager-Schlichter per Mail vorstand@kunstverein-landau.de. Verbindliche Anmeldung erst nach vollständigem Zahlungseingang der Kursgebühr unter:

Kunstverein Villa Streccius e.V., Sparkasse Südpfalz, IBAN: DE33548500101700180357