Kleinfischlingen – Naturschutzverband Südpfalz (NVS) erbt mehrere Hunderttausend Euro

Kleinfischlingen / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Zu Lebzeiten hat sie entschieden ihr Vermögen dem Naturschutzverband Südpfalz e.V. (NVS) zu vermachen. Im Februar 2024 ist die Erblasserin aus dem Landkreis Südliche Weinstraße nun verstorben. Sie war selbst jahrelang NVS-Mitglied und der Natur sehr verbunden. Der Verein sichert die Erbschaft in der dazugehörigen NVS NaturStiftung Südpfalz.

„Wir sind sehr dankbar, dass sie den NVS in ihrem Testament bedacht hat“, sagt Kurt Garrecht, 1. ehrenamtlicher Vorsitzender, „das hilft uns enorm unsere Projekte zum Erhalt der Artenvielfalt in der Südpfalz vorantreiben zu können.“ Garrecht kommen sogleich die Erweiterung von Streuobstwiesen mit alten Obstsorten, die Anlage von Tümpeln für Amphibien oder der sogenannte Biotopverbund, bei dem es um die Vernetzung von Lebensräumen geht, in den Sinn. „Es gibt so viel zu tun für die Natur“, sagt der Biologe und Landschaftsarchitekt.

Die Verstorbene hat dem Verein eine mittlere sechsstellige Summe hinterlassen. Der Verein überträgt die Erbschaft ins Stiftungskapital der dazugehörigen NVS NaturStiftung Südpfalz. Diese legt das Kapital sicher an und setzt die Erträge daraus in ihren regionalen Naturschutzprojekten ein. „Die Erbschaft selbst bleibt mit dem eingebrachten Kapital im Stiftungskapital erhalten“, sagt Dieter Zeiß, 1. Vorstand der Stiftung und ehemaliger Bank-Vorstand. „Unsere Stiftung ist eine Ewigkeitsstiftung“, erklärt er weiter „sie kann in der Regel nicht aufgelöst werden“. Der Nachlass der Verstorbenen arbeitet also auf ewig für die Natur. Und das in voller Höhe. Denn da Verein und Stiftung gemeinnützig sind, fällt keine Erbschaftssteuer an.

Chance für Erblasser – Zukunft stärken

Jeder stellt sich irgendwann im Laufe des Lebens die Frage, was mit seinem Nachlass geschehen soll. „In meinem langen Leben wurde so viel Natur vor meiner Haustür zerstört“, kritisierte die Verstorbene einmal, „das, was noch übrig ist, muss für die nächsten Generationen bewahrt werden.“ Daher hat sie ihr Vermögen der Natur in ihrer Heimat vermacht. Dabei war es ihr Wunsch, dass die Stiftung es dort einsetzt, wo es am dringendsten gebraucht wird. Ihren Namen wollte sie dabei nicht erwähnt haben. Natürlich kann ein Nachlass aber auch gezielt einem oder mehreren Projekten gewidmet und der verstorbene Erblasser namentlich genannt werden. „Es gibt viele Möglichkeiten und wir unterstützen gerne dabei für jeden individuell das richtige zu finden“, erklärt Zeiß.

NVS arbeitet eng mit Gemeinden und Landwirten zusammen

Den Naturschutzverband Südpfalz e.V. gibt es seit den 1960er Jahren. Seine Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich für die Tier- und Pflanzenwelt in der Südpfalz. Im Jahr 2014 gründete der Verein die NVS NaturStiftung Südpfalz um darin Flächen und Kapital nachhaltig für die Natur zu sichern. Die Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, noch bestehende Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu erhalten und neue anzulegen. Denn in der intensiv genutzten Kulturlandschaft sind diese in den letzten Jahrzehnten stark dezimiert worden, das Lebensraummosaik von einst ist verschwunden.

Auf den eigenen Flächen, aber auch auf Gemeindeflächen oder in Kooperation mit Landwirten setzt sie daher verschiedene Naturschutzprojekte um zu den Themen Arten- und Biotopschutz, Biotopverbund oder natürlicher Wasserrückhalt als Beitrag zum Hochwasserschutz. Die Projekte finanziert sie mit Erträgen aus dem Stiftungskapital, mit Fördermitteln des Landes und Spenden. Mit ihrer sogenannten „Aktion Südpfalz-Biotope“, einer Kooperation mit den Landkreisen Germersheim und Südliche Weinstraße, informiert, berät und schult sie zudem Kommunen, Landwirte und Bürger zum Naturschutz.

Foto: : Die stark gefährdeten Bekassinen finden Lebensraum im Billigheimer Bruch. © Bastian Bayer

Sie interessieren sich für die Möglichkeiten einer Testamentsspende und haben Fragen dazu? Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Weitere Infos zu unseren Projekten und die Stiftungssatzung finden Sie unter www.nvs-natur-stiftung.de

Kontakt: NVS NaturStiftung Südpfalz, Niedergasse 5, 67483 Kleinfischlingen, 06347 – 47 38 878, suedpfalz-biotope@nvs-natur-stiftung.de, www.nvs-natur-stiftung.de

