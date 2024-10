Frankenthal – Bürgerempfang 2024: Herausragendes Engagement wird ausgezeichnet

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Beim diesjährigen Bürgerempfang der Stadt Frankenthal am Freitag, 11. Oktober rückt das Ehrenamt ins Rampenlicht. Im Rahmen der feierlichen Veranstaltung werden im Congressforum Ehrenanstecknadeln und der Dr.-Nathan-Ehrenamtspreis verliehen. Außerdem zeichnet die Stadt Frankenthaler Sportler für ihre herausragenden Leistungen aus. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr.

„Wir ehren in diesem Jahr herausragende Persönlichkeiten, die sich für das Gemeinwesen und im Sport hervorgetan haben. Vor ihrem Engagement und ihren Leistungen habe ich größten Respekt. Mit der Integration der Ehrungen in den Bürgerempfang möchten wir ihnen eine würdige Bühne bieten, sich zu präsentieren“, so Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer.

Die Moderation übernimmt Thomas Kehl, Präsident des Carnevalsvereins Chorania. Den musikalischen Rahmen setzt die Schulband des AEG und die Frankenthaler Stadtkapelle. Für Lacher sorgen Spaßkellnerin Paula und Zauberer Jan. Anlässlich des Bürgerempfangs sind Delegationen aus Frankenthals Partnerstädten Colombes, Sopot und Strausberg zu Gast in Frankenthal. Damit auch Menschen mit Hörbehinderung dem Bühnenprogramm folgen können, gibt es Gebärdendolmetscher.

Ehrenanstecknadeln und Ehrenamtspreis

Die Stadt Frankenthal ehrt in diesem Jahr fünf herausragende Persönlichkeiten, die sich in besonderem Maße im gesellschaftlichen, kulturellen, sportlichen und sozialen Bereich engagiert haben, mit der Ehrenanstecknadel: Kurt Stübiger, Jörn Weiß, Peter Seiler und Michael Klippel. Posthum geehrt wird außerdem Rainer Hannemann.

Neben der Verleihung der Ehrenanstecknadeln wird auch der Dr. Nathan-Preis – Frankenthaler Ehrenamtspreis – für das Jahr 2023 vergeben. Der Preis wurde 2014 vom Stadtrat ins Leben gerufen, dient der öffentlichen Anerkennung herausragenden ehrenamtlichen Engagements und zeichnet sowohl bemerkenswerte Einzelprojekte als auch langjähriges Engagement für das Gemeinwohl aus. Der mit 2.500 Euro dotierte Preis kann an Einzelpersonen oder Gruppen verliehen und auf mehrere Preisträger aufgeteilt werden. Ausgezeichnet werden die Lernpaten des Mehrgenerationenhauses, die Zeitspender des Mehrgenerationenhauses und der Förderverein der Stadtklinik Frankenthal.

Sportlerehrung

Im Rahmen des Bürgerempfangs werden insgesamt 64 Sportler mit Sportplaketten in Gold (25), Silber (23) und Bronze (16) ausgezeichnet. Vergeben werden diese Auszeichnungen für herausragende Leistungen bei nationalen und internationalen Wettkämpfen. Beispielsweise werden mehrere Handballer des Gehörlosen Sportclub Frankenthal für den 2. Platz bei der Handball Weltmeisterschaft in Kopenhagen ausgezeichnet.

Darüber hinaus wird der Sportehrenbrief an Heinrich Janitzki verliehen. Bernd Jäger erhält die Ehrengabe mit Urkunde.

Die Laudatio hält der Frankenthaler Sportkreis-Vorsitzende Reiner Wolf.

Musik von Beethoven bis ABBA

Zu Beginn des Abends spielt die Schulband des Albert-Einstein-Gymnasiums. Auf dem Programm stehen Titel wie „It’s my life“ oder „Simply the Best“. Die Frankenthaler Stadtkapelle begleitet das Bühnenprogramm und spielt Klassisches, wie die Europahymne, Nostalgisches wie ABBA, aber auch Modernes, wie Musik von Phil Collins aus dem Film „Bärenbrüder“.

Get-Together und Selfiepoint

Im Anschluss an das Bühnenprogramm haben alle Besucher die Möglichkeit, im Foyer des Congressforums in entspannter Atmosphäre miteinander, mit Vertretern der Stadtverwaltung und aus verschiedenen gesellschaftlichen und politischen Gruppen ins Gespräch zu kommen. Erinnerungsfotos schießen und ihre Verbundenheit mit Frankenthal unter Beweis stellen können die Besucher an einem Fotopoint im Frankenthal-Look.

Partnerstädte zu Gast in Frankenthal

Bereits am Donnerstag reisen in Frankenthal Gäste aus Colombes und Sopot an. Aus Frankenthals französischer Partnerstadt Colombes sind Elizabeth Choquet – Beigeordnete, zuständig für Vereinsleben, Ludovic Cornelie – Leiter des Bereichs Vereinsleben und internationale Begegnungen und Mathilde Monchecourt – Sachbearbeiterin Städtepartnerschaften zu Gast. Aus Sopot begrüßt die Stadt Stadtratsmitglied Zbigniew Duzinkiewicz, Aleksandra Cięglewicz-Wachowiak, Leiterin des Weiterbildungszentrums, und Anetta Konopacka, Abteilung Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit. Am Freitag reist aus Strausberg Bürgermeisterin Elke Stadeler, Steffen Schuster – Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung und Partnerschaftssachbearbeiterin Elisa Dittberner an. Neben dem gemeinsamen Besuch des Bürgerempfangs stehen auf dem Besuchsprogramm die Begrüßung durch Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer, Besuche verschiedener Bereiche der Stadtverwaltung und in Schulen, Treffen mit Ehrenamtlichen und Vereinen und Ausflüge in die Region.

Der Eintritt zum Bürgerempfang ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich, aber zur besseren Planbarkeit möglich unter www.frankenthal.de/bürgerempfang. Auch spontan Entschlossene sind an dem Abend herzlich willkommen.

Quelle Stadt Frankenthal