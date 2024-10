Sandhausen – Delegation mit Bürgermeister Hakan Günes an der Spitze besucht Partnergemeinde Königswartha

Heidelberg / Metropolregion Rein-Neckar(red/ak) – Die Themen Kurzzeitengagement und Wissensmanagement/Wissenstransfer sind die großen Themen des Heidelberger Vereinsforums am Samstag, 19. Oktober 2024, von 9.30 bis 14.30 Uhr in den Räumen des Stadtjugendrings im Haus am Harbigweg, Harbigweg 5, in Heidelberg-Kirchheim. Impulse für die Vorstandsarbeit geben die Stadt Heidelberg gemeinsam mit ihren Projektpartnern FreiwilligenAgentur Heidelberg, Arbeitsgemeinschaft ... Mehr lesen »