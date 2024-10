Mosbach – Mit abgebrochener Flasche in Bauch gestochen

Mosbach / Billigheim / Neckar-Odenwald-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Nachdem ein Mann am frühen Freitagmorgen bei einer Auseinandersetzung in Billigheim schwer verletzt worden sein soll, hat die Kriminalpolizei Mosbach die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Ermittlungen soll sich ein 20-Jähriger in einer Gaststätte in Billigheim aufgehalten haben, wo er mit einem 37-Jährigen in eine verbale und körperliche Auseinandersetzung geraten sein soll.

Im weiteren Verlauf habe der Ältere dem 20-Jährigen mit einem abgebrochenen Flaschenhals in den Bauch gestochen, was zu schweren Verletzungen führte. Das Opfer wurdedaraufhin zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Laut Angaben der Ärzte bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr für den 20-Jährigen. Nach Beendigung

der strafprozessualen Maßnahmen wurde der 37 Jahre alte Mann wieder auf freien

Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

