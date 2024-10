Mannheim – Verkehrsinformation: Veterama am Wochenende

Ludwigshafen/ Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) In der Zeit vom 06.10.2024 bis zum 07.10.2024 wurden in Ludwigshafen zwei Roller gestohlen. Ein Roller stand zur Tatzeit in der Carl-Bosch-Straße, der zweite Roller wurde in der Pasadenaallee gestohlen. Der Schaden durch beide Diebstähle beläuft sich auf rund 4.500 Euro. INSERATRhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Haben Sie eine der Taten beobachtet oder können ... Mehr lesen »