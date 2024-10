Mannheim – “Suppenküche” im Rahmen der Mannheimer Lichtmeile am 19.Oktober

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. “Suppenküche” im Rahmen der Mannheimer Lichtmeile

Charity-Aktion für Amalie am 19. Oktober

Feine, heiße Suppen, coole Location – zum sechsten Mal öffnet am Samstag, 19. Oktober, 18:00 bis 23:00 Uhr, die Suppenküche im Rahmen der Mannheimer Lichtmeile. Angeboten werden Suppen im Alten Volksbad, Mittelstraße 42 (Eingang Pflügergrundstraße), 68169 Mannheim. Der Erlös kommt als Spende Amalie, der Beratungsstelle für Frauen in der Prostitution, zugute.

10 Jahre Beratung für Frauen in der Prostitution

Die Beratungsstelle Amalie berät seit 2013 in Mannheim Frauen, die in der Prostitution tätig sind und unterstützt und begleitet beim Ausstieg. Viele der Frauen befinden sich in prekären Armutssituationen. Amalie bietet psychosoziale Beratung, Begleitung, medizinische Grundversorgung und Ausstiegshilfen an. Die Arbeit wird finanziert durch die Stadt Mannheim, das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg, den Europäischen Sozialfonds und das Diakonische Werk. Weitere Infos unter www.amalie-mannheim.de; www.diakonie-mannheim.de (JeLa)

