Mannheim – Offene Besichtigung der U-Halle 6 für Mietinteressenten

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Als zentraler Bestandteil der Bundesgartenschau 2023 wurde die U-Halle als temporäre Ausstellungs- und Veranstaltungsstätte umgebaut und auch für eine Vielzahl an Blumenschauen und Ausstellungen genutzt. Der Umbau der U-Halle zeigte, wie ein monotoner, monofunktionaler, geschlossener Stadtbaustein durch das Aufschneiden der Gebäudehülle und der Bodenplatte in unterschiedliche Bereiche gegliedert werden kann. Hierfür wurde die U-Halle mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis Architektur 2024 ausgezeichnet und für den Staatspreis Baukultur 2024 in der Sparte “Prozess und Initiative” gewürdigt.

Das Spinelli Testival hat Anfang September eindrucksvoll bewiesen, wie gefragt die U-Halle ist. Teile der Halle werden bereits seit der Bundesgartenschau gastronomisch genutzt. Auch das Lapidarium hat geöffnet. Eine weitere Teilfläche in der Halle 6 soll vermietet werden. Hierfür sucht die Stadt Mannheim einen potentiellen Mieter. Gesucht werden Interessenten, die sich mit ihrem Konzept ins Umfeld dieses geschichtsträchtigen Ortes einfügen und die Halle für die Bürgerschaft offen mit Leben füllen.

Mietinteressenten und Investoren sind zur Vorstellung der Fläche zu einer offenen Besichtigung eingeladen. Der für Bauen und Stadtentwicklung zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer wird die Veranstaltung eröffnen, anschließend besteht die Möglichkeit einer Führung durch die Halle.

Quelle Stadt Mannheim Ben van Skyhawk