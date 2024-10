Ludwigshafen – Schlaganfallselbsthilfegruppe lädt zur Singgruppe ein

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Bunt sind schon die Wälder – Einladung zur Singgruppe der Schlaganfallhilfe Ludwigshafen

Die Schlaganfallselbsthilfegruppe Ludwigshafen lädt zur Singgruppe am Montag, dem 14.10.2024, um 15:30 Uhr ein. Das Motto des gemeinsamen Singens ist dieses Mal „Bunt sind schon die Wälder“. Im Mittelpunkt stehen herbstliche Lieder und Kanons, sowie Tipps und Anregungen für das Wahrnehmen des eigenen „Stimmapparates“, zur Verbesserung der Atmung und den Umgang mit Stimme und Sprache.

Das Angebot richtet sich an Patienten, Angehörige, Freunde und Singbegeisterte, die etwas für ihre Stimme tun möchten. Eingeladen sind Alle, die Lust zum Singen haben. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Die Leitung des Projekts hat Markus Braun. Am Klavier begleitet Ulrike Braun.

Weitere Termine finden Sie auf der Internetseite der Schlaganfallgruppe (http://www.schlaganfallgruppe.de/). Treffpunkt ist das Schiller-Wohnstift (Kapellengasse 25, 67071 Ludwigshafen-Oggersheim).

Ansprechpartner sind Barbara Döbel (Tel.: 0621 69 90 19,Email: barbara.doebel@gmx.de) für allgemeine Fragen und Markus Braun (Tel.: 0621 5 29 69 45, Email: BraunMarkus1@web.de) für Fragen zur Singgruppe.

Die Teilnahme an der Singgruppe ist kostenlos.

Quelle – Markus Braun