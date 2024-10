Ludwigshafen – Einbruch in Büroraum eines Krankenhauses – Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Dr. Peter Uebel (CDU) tritt 2025 nicht zur Oberbürgermeisterwahlin Ludwigshafen an. Die CDU stellt am heutigen Dienstagnachmittag (16 Uhr) ihren Kandidaten bei einer Pressekonferenz vor. Prof. Klaus Blettner soll 2025 bei der Oberbürgermeisterwahl für die CDU antreten. Prof. Klaus Blettner ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen. INSERATRhein-Pfalz-Kreis ... Mehr lesen »