Ludwigshafen – „Bach pur“: Zentraler Gottesdienst zum Reformationstag

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Lutherlieder und ein zentraler Text der lutherischen Theologie: Das stellt der Gottesdienst zum Reformationstag im Protestantischen Kirchenbezirk Ludwigshafen in den Mittelpunkt. Er findet am Donnerstag, 31. Oktober, 19 Uhr, in der Apostelkirche (Rohrlachstraße 70, Ludwigshafen-Hemshof) statt.

„Bach pur“ lautet der Titel des Gottesdienstes, der ausschließlich Lutherlieder in Choralsätzen des bedeutenden protestantischen Komponisten Johann Sebastian Bach in die Liturgie aufnimmt. Die Gemeinde ist eingeladen, in ausgewählte Lieder einzustimmen – gemeinsam und im Wechsel mit Chor und Orgel. Unter der musikalischen Gesamtleitung von Bezirkskantor Tobias Martin wirken das Ensemble der Protestantischen Bezirkskantorei Ludwigshafen sowie Bezirkskantor i. R. Martin Reitzig an der Orgel mit.

Die Liturgie gestaltet Pfarrerin Kerstin Bartels, Dekan Paul Metzger predigt über Römer 3,21-28, der als zentraler Text der lutherischen Theologie gilt. Dieser Text besagt, dass Gottes Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus zugänglich wird.

Das Bild der Apostelkirche stellen wir in Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung zur Verfügung.

Fotovermerk: Prot. Dekanat LU/Wagner

Quelle: Prot. Dekanat Ludwigshafen