Ludwigshafen – Aktuell Unfall im Gewerbegebiet Westlich der B9 – Auffahrt A650 Fahrtrichtung Bad Dürkheim gesperrt

Ludwigshafen / Metropolregion R hein-Neckar. (ots) In der Zeit vom 02.10. bis zum 07.10.2024 brachen Unbekannte in ein Büro eines Krankenhauses in der Salzburgerstraße ein. Aus dem Büro wurden u.a. zwei Bankkarten gestohlen. Der Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. INSERATRhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Haben Sie in den letzten fünf Tagen etwas Verdächtiges in der Salzburgerstraße ... Mehr lesen »