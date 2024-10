Landau – Weltklasse-Artisten und kulinarische Highlights im Palais Landau

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Artistik der Weltklasse, hinreißendes Showballett und exquisites kulinarisches 4-Gänge-Menü:

Ab dem 18. November 2024 entführt das Palais Landau wieder in die faszinierende Welt der internationalen

Spitzenkünstler. Das glanzvolle, neu gestaltete Universum THEATER LANDAU bietet dafür den perfekten

Rahmen, rund drei Stunden lang einzutauchen in beste Unterhaltung und Genuss. Es ist dabei diese

Kombination aus Artistik, neue Location mit ihrem nostalgisch-stilvollen Charme, Kulinarik von

Spitzenkoch Oliver Weisch, der mit seinem Team für die Gaumenfreuden im Palais Landau sorgt,

Livemusik und Comedy, die bis zum 31. Dezember für unvergessliche Momente sorgen wird. In Landau

erleben Besucherinnen und Besucher faszinierende Shows, genießen kulinarische Genüsse, werden

zauberhaft in die Welt des Varietés entführt – und können den Stress des Alltags vergessen.

Internationale Künstler begeistern

Das neu gestaltete Universum THEATER LANDAU ist die ideale Location für einen solch fantastischen

Abend mit spektakulärer Show: Internationale und ausgezeichnete Künstler zeigen ihre Klasse in einem

hochkarätigen Programm, begeistern durch eine besondere Mischung aus beeindruckender Artistik,

ansprechendem Gesang, Choreografien des hinreißenden Showballetts und unterhaltsamer Comedy.

– Conférencier Markus Schimpp führt durch das Programm. Nach seinem Musikstudium begann

im Frankfurter Tigerpalast seine Bühnenkarriere als Conférencier und Sänger mit Chansons der

20er Jahre. Seitdem ist der Entertainer und Komponist deutschlandweit unterwegs.

– „Scott & Muriel – The Accidental Illusionists”sind zweifache Preisträger von Monte Carlo,

„Goldener Clown“-Gewinner und Weltmeister der Magie. Sie sind bekannt für unglaubliche und

verrückte Ideen, überraschen, lassen Besucher staunen und faszinieren: Weltmeisterlich eben!

– Anna Kachalova und Richard Jecsmen von „La Vision Acrobatics“ sind mit ihrem „Statue Act“ auf

den Bühnen der Welt zuhause – ob „Cirque du Soleil“, Madison Square Garden oder „Lido“ in

Paris! Die mehrfachen Preisträger zeigen ein Miteinander, das Kraft und vollkommene Einheit

widerspiegelt. Die mehrfache Weltmeisterin im Akrobatiksport Kachalova sorgt dazu für

atemlose Augenblicke mit ihrem „Aerial Hoop Act“.

– Christopher Togni stammt aus einer der berühmtesten Zirkusfamilien Italiens, war schon früh an

der Akademie für Zirkuskunst in Verona. Mit 19 erhielt er mehrere Sonderpreise bei

Zirkusfestivals – und hat sich und seine Kunst bei vielen Auftritten in der ganzen Welt

weiterentwickelt. Seine Handbalance-Nummer erfordert große Kraft und Flexibilität!

– Eonys Goncalves stammt aus einer Zirkusfamilie in der dritten Generation, liebte die Equilibristik

und kam vor einigen Jahren zum Poledance – und kreierte damit eine einzigartige Nummer.

Durch die Kombination der beiden Disziplinen schuf die mehrfache Preisträgerin von

Zirkusfestivals die „Badewannennummer“.

– Ryan Hayashi ist eine Legende in der Welt der Magie, dazu ein unglaublich vielseitiger

Entertainer und internationale Fernsehpersönlichkeit, nicht erst seit seinem Auftritt bei

„Britain’s Got Talent“. Der mehrfache „Meister der Zauberkunst“, übrigens in fünf europäischen

Ländern, verblüfft auch die größten Köpfe der Magie – ob im „Magic Castle“ in Hollywood oder

im legendären „Magic Circle“ in London. Nach „X Factor“, „Supertalent“ und anderen Shows ist

er nun im Palais Landau zu erleben!

– Das Showballett, natürlich wieder elegant, glamourös und stilvoll in Szene gesetzt, verzaubert

mit hinreißenden Kostümen und atemberaubenden Choreografien von Laura Erny. Dabei sorgen

die Einflüsse aus Paris, New York und London für eine einzigartige Atmosphäre, die in die Welt

des Glitzers und Glamours verführen.

Aufeinander abgestimmter Genuss für alle Sinne

Unvergleichbares Programm, atemberaubendes Spektakel und dazu feinschmeckerische Höhepunkte

aus einer innovativen Küche: Der für alle Sinne aufeinander abgestimmte Genuss im Palais Landau

macht die besonderen Abende aus. Ob Feier mit Freunden, Familie oder mit Partnern: Besucherinnen

und Besucher erleben in der neuen Spielzeit ab dem 18. November ein sensationelles und

unvergleichbares Erlebnis – im neuen Universum THEATER LANDAU.

Das Palais Landau auf einen Blick

Spielzeit 18. November bis 31. Dezember 2024

Show-Beginn Werktags & samstags ab 19.30 Uhr,

sonntags & feiertags ab 18 Uhr,

Einlass ist 60 Minuten vor Show-Beginn

Show Rund drei Stunden artistische Meister-leistungen,

atemberaubende Akrobatik, anmutender Tanz und

bewegende Welthits

Menü Kulinarische Glanzpunkte setzt Oliver Weisch mit seinem

Team. Bei der Buchung des Mehr-Gänge-Menüs gibt’s die

Wahl zwischen klassisch, vegetarisch oder vegan

Preise Eintrittskarten inklusive Showprogramm und Menü ab 139 Euro

Spielort Universum THEATER LANDAU,

Königstraße 48/50 in Landau

Zugang Die Kategorie 1 ist rollstuhlgerecht (barrierefrei) konzipiert

Parkmöglichkeiten im Parkhaus Zentrum und auf dem Weißquartierplatz

Karten Unter 06341 681268, per E-Mail info@palais-landau.de

