Ladenburg – Laubsammelaktion 2024

Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bürgerinnen und Bürger, die sich beim Sammeln des Laubs von Straßenbäumen im öffentlichen Bereich beteiligen wollen, haben die Möglichkeit ab Montag, dem 14. Oktober 2024 im Bürgerbüro (zu den Öffnungszeiten: Montag und Dienstag, 9 – 12 und 13 – 15 Uhr, Mittwoch, 7 – 12 Uhr, Donnerstag, 9 – 12 und 15 – 19 Uhr und Freitag, 9 – 12 Uhr), beim Bauhof (Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr) oder bei Radsport Ruster (zu den Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, 9 – 13 Uhr und 15 – 18:00 Uhr, Mittwoch und Samstag, 9 – 13 Uhr) kostenlos Laubsäcke zu erhalten. Die Stadtverwaltung stellt pro Person maximal drei Stück zur Verfügung und hofft auf viele Mitmacherinnen und Mitmacher.

Die gefüllten Säcke sollen gut sichtbar am Gehwegrand platziert werden und werden ab Montag, den 21. Oktober 2024 immer montags oder dienstags wöchentlich bis zum 25. November 2024 von den Mitarbeitenden des Bauhofs eingesammelt.

Die Stadtverwaltung bittet zugleich, keinen privaten Grünschnitt zu entsorgen. Laub ist ein natürlicher Winterschutz für die Flora und Fauna. Im Garten sollte man es daher am besten liegenlassen, beispielsweise in Form eines Laubhaufens in einer Gartenecke. Das hat gleich mehrere Vorteile. Für Igel, Insekten und andere Tiere ist ein Laubhaufen ein optimaler Ort, die kalten Wintermonate zu verbringen, denn das Laub isoliert und bietet somit einen gemütlichen Unterschlupf. Nach dem Winter wird das Laub von tausenden Lebewesen abgebaut und in wertvollen Humus umgewandelt.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail