Heidelberg verschiebt Beratungen zum Doppelhaushalt 2025/26 (Video)

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Deutschlandweit fanden am Montag ökumenische Friedensgebete statt, um an den Jahrestag des terroristischen Überfalls der Hamas auf Israel und den daraus resultierenden Krieg zu erinnern, und um für ein Ende des Krieges und der Gewalt zu beten. In Speyer hatten Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann (Bistum Speyer) und Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst (Evangelische Kirche der ... Mehr lesen »