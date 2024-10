Frankenthal – Manufakturen, Maulbeerbäume, Mädchenschule Vortrag: Auf den Spuren Carl Theodors in Frankenthal

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit einem abwechslungsreichen Programm erinnert die Stadt Frankenthal in die-sem Jahr an Kurfürst Carl Theodor von der Pfalz (1724-1799), dessen Geburtstag sich zum 300. Mal

jährt. Die nächste vom Stadtarchiv organisierte Veranstaltung führt mitten hinein in das

Frankenthal des 18. Jahrhunderts. Historikerin Elisabeth Wietor nimmt das Publikum am

Freitag, 18. Oktober um 14 Uhr im Rathaus in ihrem reich bebilderten Vortrag mit auf eine

spannende Entdeckungsreise. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung nicht erforderlich.

Carl Theodors Vermächtnis

In seiner langen Regierungszeit von 57 Jahren bescherte Kurfürst Carl Theodor der Kurpfalz

eine kulturelle und wirtschaftliche Blütezeit, von der auch Frankenthal auf vielfältige Weise

profitieren durfte. Ob Rathaus oder Stadttore, Kirchenchor oder Philantropin, Rheinkanal

oder „weißes Gold“, Stadtpatron oder Spielkartenmanufaktur – die Spuren Carl Theodors

und seines Ministers Fontanesi in ihrer „Fabriquenstadt“ sind ebenso zahlreich wie vielfältig.

Manches ist durch den Umzug Carl Theodors nach München oder in den Wirren der

Revolutionszeit verloren gegangen, anderes dagegen überdauert bis heute.

Zur Referentin

Elisabeth Wietor, geboren in Luxembourg (1981), studierte Klassische Philologie und

Geschichte auf Lehramt am Centre Universitaire in Luxembourg (2000-2001) und der

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (2001-2008). In den letzten Jahren übernahm sie u.a.

Übersetzungstätigkeiten für das Stadtarchiv Mannheim – ISG (heute MARCHIVUM) im

Rahmen des Projekts „Stadtpunkte“ und für das LVR-Archivamt. Im Carl-Theodor-

Jubiläumsjahr 2024 erarbeite sie für die Stadt Frankent-hal einen Website-Beitrag über die

Einflüsse des Kurfürsten auf Frankenthal, der unter www.frankenthal.de/carl-theodor

abgerufen werden kann

Mehr zum Carl-Theodor-Jubiläumsjahr 2024

2024 jährt sich der Geburtstag von Carl Theodor zum 300., sein Todestag zum 225. Mal,

was in der Region Anlass für zahlreiche Jubiläumsfeiern, -veranstaltungen und Tagungen ist.

Seine Regierungszeit währte über 50 Jahre, von 1742 bis 1799, und prägte die kulturelle,

ökonomische und infrastrukturelle Entwicklung des süddeutschen Raumes. Weitere

Information zu Frankenthal als Fabriquenstadt und Carl Theodors Rolle für die Stadt sind

unter www.frankenthal.de/carl-theodor zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)

Foto: Torsten Zimmermann