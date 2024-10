Annweiler – Streitigkeiten in der Innenstadt – Mit vermeintlicher Schusswaffe gedroht

Annweiler / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Das Vorzeigen sogenannter Anscheinswaffen löste am frühen Montagabend einen Polizeieinsatz in der Innenstadt von Annweiler aus. Zwischen einem Bewohner der Hauptstraße und einem vorbeilaufenden Passanten kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Bewohner eine solche Anscheinswaffe vorzeigte. Der Passant nahm die Waffe als echte Waffe wahr und alarmierte die Polizei. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung konnten die vorgezeigten Anscheinswaffen aufgefunden, als solche identifiziert und sichergestellt werden. Gegen den Bewohner wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

