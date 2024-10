Speyer – Wieder freie Kapazitäten bei der AWO Sozialstation Speyer-mit neuer Leitung

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Diese Nachricht dürfte viele pflegebedürftige Personen und ihre Angehörigen in und um Speyer freuen: Die AWO Sozialstation Speyer kann wieder alle Dienstleistungen anbieten, sowohl bestehenden als auch neuen Kunden. Das Führungsteam im Dahlienweg 2 hat gewechselt: Julia Zanki ist die neue Pflegedienstleitung des ambulanten Pflegedienstes in Speyer-Nord, Stefanie Koob ist ihre Stellvertretung. Das Team hat sich einiges vorgenommen und dafür alle Prozesse auf den Prüfstand gestellt sowie Abläufe neu organisiert. Die Kundenzufriedenheit steht für das neue Team dabei immer im Vordergrund. Der ambulante Pflegedienst in Speyer wurde 2022 aufgrund starker Nachfrage eröffnet. Denn die meisten älteren Menschen wünschen sich auch im hohen Alter zu Hause im gewohnten Umfeld zu bleiben. Der mobile Pflegedienst der AWO unterstützt Menschen dabei, sich so lange wie möglich zuhause sicher zu fühlen. Das Team hilft bei den täglichen Erledigungen, wenn diese nicht mehr alleine ausgeführt werden können und bietet professionelle, individuelle und persönliche Pflege. Hauswirtschaftliche Tätigkeiten werden auf Wunsch ebenso übernommen wie beratende Leistungen. Julia Zanki und ihr Team beraten auch zu den jeweiligen Kosten der Dienstleistungen und den Möglichkeiten der Kostenübernahme.

Kontaktdaten: AWO Sozialstation Speyer , Dahlienweg 2; Tel.: 06232 2922614, sozialstation-speyer@awo-pfalz.de