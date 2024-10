Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag führten Beamte der Polizeiinspektion Speyer Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch. Im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr wurde die Geschwindigkeit in der Landwehrstraße überwacht. Bei zulässigen 50 km/h fuhren zehn Verkehrsteilnehmer zu schnell. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug hierbei 92 km/h. Bei einem Verkehrsteilnehmer wurde wegen des festen Wohnsitzes im Ausland eine Sicherheitsleistung erhoben. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer händigte den Beamten einen, von einer türkischen Fahrerlaubnis umgeschriebenen, belgischen Führerschein aus. Da sich der 32-jährige Mann schon seit mehreren Jahren in Deutschland aufhält, wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Von 18:50 Uhr bis 19:25 Uhr wurde der Verkehr in der Wormser Landstraße kontrolliert. Neben Beleuchtungsmängeln an drei Pkw und einem Handyverstoß wurde eine Strafanzeige wegen einer Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Bei einem 26-jährigen Mann konnten im Rahmen der Verkehrskontrolle drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein Urintest reagierte positiv auf Kokain und THC. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und eine Sicherheitsleistung erhoben. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

