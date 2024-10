Mutterstadt – Partnerschaftsverein – 20 Jahre Verbundenheit Mutterstadt mit Oignies/Frankreich

“Wir haben den Aufenthalt in Mutterstadt sehr genossen. Ich selbst bin sehr gerührt. Wärmsten Dank an unsere Gastgeber. Es ist eine Freude, sich bald wieder zu sehen”. Mit diesen Worten teilt Fritz Stellwagen, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins in Oignies,

mit, dass die Delegation wieder gut zuhause angekommen ist. Der 2. Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Mutterstadt, Hans Jürgen Becker, steht in engem Austausch mit den nordfranzösischen Freunden. Auch der ehemalige Vorsitzende Serge Debuisson dankt per Mail für die herausragende Gastfreundschaft der Mutterstadter.

Anlass für den Besuch der 5-köpfigen Delegation waren die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum des Partnerschaftsvereins Mutterstadt und das 20-jährige Bestehen der Beziehungen mit Oignies. Neben dem Festakt am 28. September nahmen die französischen Gäste und ihre Gastgeber am folgenden Sonntag an einer Stadtführung mit Mittagessen in Neustadt teil. Die Vorsitzenden Hans Jürgen Becker und Martin Kielbasa zeigten auch weniger bekannte Ecken in der Stadt.

Die Vorfreude ist schon groß. Die nächsten Treffen vereinbart. Eine kleine Delegation des Partnerschaftsvereins wird Ende November zum Weihnachtsmarkt nach Oignies fahren und dort Pfälzer Produkte anbieten. Im Gegenzug nehmen die Freunde aus Oignies am Weihnachtsmarkt in Mutterstadt teil. Am 2. Advents-Wochenende werden sie die Mutterstadter wieder mit gutem Wein, Shti-Bier und Käsespezialitäten verwöhnen. Wir freuen uns schon auf das Wiedersehen.