Mannheim – Kirchenentwicklung Mannheim – Pastorale Leitungspersonen stehen fest Heidelberger Dekan Johannes Brandt wechselt in die Quadratestadt – Dekanatsreferent Matthias Leis wird Leitender Referent der neuen Pfarrei St. Sebastian Mannheim

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die pastoralen Leitungspersonen der künftigen katholischen Pfarrei St. Sebastian Mannheim stehen fest. Wenn die sieben Kirchengemeinden des Katholischen Stadtdekanats Mannheim, das auch Ilvesheim und Edingen-Neckarhausen umfasst, ab 2026 zusammengeführt sind, werden Johannes Brandt als Stellvertretender Pfarrer und Matthias Leis als Leitender Referent eng mit dem Leitenden Pfarrer Lukas Glocker – aktuell Dekan in Bruchsal – zusammenarbeiten. Erzbischof Stephan Burger hatte über die Stellenvergaben unter breiter Beteiligung lokaler und diözesaner Gremien entschieden. Auch die Mannheimer Ausschüsse hatten sich für diese Besetzung ausgesprochen. Mit Johannes Brandt – seit März 2024 Dekan des Dekanats Heidelberg-Weinheim – bekommt die neue Pfarrei St. Sebastian Mannheim einen Stellvertretenden Pfarrer, der seit 2008 die Entwicklung seines Dekanats mit der Errichtung der Stadtkirche Heidelberg im Januar 2015 in verschiedenen Ämtern und Funktionen aktiv mitgestaltet hat. Brandt wird zunächst für eine Amtsdauer von acht Jahren zum Stellvertretenden Pfarrer berufen. Weitere sechs Jahre als Vertretung des Leitenden Pfarrers sind möglich.

Den aktuellen Mannheimer Dekanatsreferenten Matthias Leis erwarten als Leitender Referent ab 1. Januar 2026 bekannte wie neue Aufgaben. Wie schon in der Kirchenentwicklung Mannheim geht es für den 37-jährigen Pastoralreferenten um die strategische Weiterentwicklung der Pfarrei, um die Koordinierung pastoraler Prozesse und der Pfarreiaktivitäten. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass er künftig Dienstvorgesetzter der Mitarbeitenden im pastoralen Dienst der Pfarrei St. Sebastian Mannheim sein wird. Der leitende Pfarrer wird also einige Leitungsaufgaben an diese Leitungspersonen delegieren. Zu diesen engen Mitarbeitenden des Leitenden Pfarrers wird auch eine Pfarreiökonomin oder ein Pfarreiökonom gehören. Die Benennung dieser Führungskraft, die für die Bereiche Verwaltung und Finanzen der künftigen Pfarrei zuständig sein wird, steht noch aus. Ende März 2025, wenn die Mannheimer Gremien auch den Pastoralplan für die neue Pfarrei St. Sebastian Mannheim verabschiedet haben, wird es einen Klausurtag für die pastoralen Mitarbeitenden mit der neuen Pfarrleitung geben.

Johannes Brandt – ab 2026 Stellvertretender Pfarrer der Pfarrei St. Sebastian Mannheim

Johannes Brandt wurde 1964 in Eschweiler (Rheinland) geboren. Nach seinem Abschluss als Diplom-Verwaltungswissenschaftler an der Universität Konstanz hat er in Freiburg und Rom Theologie studiert und empfing 1998 im Freiburger Münster die Priesterweihe. Der Vikarszeit in Singen a.H. und in Lahr folgten acht Jahre Tätigkeit in der Priesterausbildung: von 2000 bis 2005 als Subregens am Interdiözesanen Seminar St. Lambert Lantershofen und anschl. als Rektor der Einführungsphase am Freiburger Priesterseminar im Collegium Borromaeum. 2008 übernahm er die Leitung der vormaligen Seelsorgeeinheit Heidelberg-Christophorus und war bei der Prozessentwicklung hin zur Kirchengemeinde Heidelberg beteiligt. Für das Dekanat Heidelberg-Weinheim wurde er von 2013 – 2019 zum stellvertretenden Dekan bestellt. Seit Errichtung der Stadtkirche Heidelberg im Januar 2015 wirkt er als deren Leitender Pfarrer. Im März 2024 wurde er zum Dekan für das Dekanat Heidelberg-Weinheim ernannt.



Matthias Leis – ab 2026 Leitender Referent der Pfarrei St. Sebastian Mannheim

1987 wurde Matthias Leis in Mainz geboren. Aufgewachsen in Eggenstein-Leopoldshafen bei Karlsruhe studierte er nach dem Abitur 2007 und einem freiwilligen sozialen Jahr von 2009 bis 2015 Theologie an der Universität Freiburg – zunächst im Priesterseminar. Während dieser Zeit war er in vielen Projekten der Jugendpastoral betätigt und auch im Bereich der Einen-Welt (Kindermissionswerk „Die Sternsinger“). Bereits 2015 führte ihn sein Weg als Pastoralassistent nach Mannheim – in die Seelsorgeeinheit Johannes XXIII. Danach gestaltete er ab 2017 sechs Jahre in der Seelsorgeeinheit Mannheim-Süd als Pastoralreferent Kirche vor Ort immer mit Blick auf das Dekanat mit: Zusätzlich zu seinem pastoralen Dienst absolvierte Leis eine Ausbildung zur Geistlichen Begleitung und war Leiter des Mannheimer Orientierungsjahres – beides 2018 bis 2021. Seit September 2023 ist der zweifache Familienvater Dekanatsreferent. Er arbeitet neben seinen Schwerpunkten in der Ehe- und Familienpastoral in der Kirchenentwicklung Mannheim und damit bereits beim Aufbau der neuen Pfarrei mit.

Bilder: Johannes Brandt – © keskin-arts / Matthias Leis – © Norbert Steinhauser)