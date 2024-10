Mannheim – Betrunken die Leitplanke gerammt und dann geflüchtet

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagmorgen, gegen 05:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Kurt-Schuhmacher-Brücke. Ein 23-jähriger BMW-Fahrer fuhr mit nicht angepasster Geschwindigkeit in eine Kurve und kollidierte dabei mehrmals mit der Leitplanke. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Durch Zeugen wurde der Vorfall der Polizei gemeldet. Der Mann konnte im Quadrat H7 durch die Beamten gestoppt und kontrolliert werden, wobei es Anzeichen auf eine Alkoholbeeinflussung gab. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,0 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Er muss sich jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht verantworten. An der Leitplanke und dem Auto entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 40.000 EUR.

