Mannheim – 20. Mannheimer Lichtmeile – Diakoniekirche Luther lädt zu einem spartenübergreifenden Programm ein

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Vom 18. bis 20. Oktober 2024 feiert die Mannheimer Lichtmeile ihr 20-jähriges Bestehen, und auch in diesem Jahr beteiligt sich die Diakoniekirche Luther (Lutherstraße 2 / Ecke, Dammstraße 41/43, 68169 Mannheim) wieder mit einem vielfältigen, spartenübergreifenden Programm. Mit der Foto-Ausstellung „Es liegt ein Schatz in den Menschen“ öffnet die Diakoniekirche Luther ihre Türen für Kunst, Musik und Begegnung. Interessierte sind eingeladen, für Speisen und Getränke ist gesorgt. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Freitag, 18. Oktober 2024

• 18–19 Uhr: Offizielle Eröffnung der Lichtmeile in der Diakoniekirche Luther mit Essen und Getränken.

• 18–23 Uhr: Foto-Ausstellung „Es liegt ein Schatz in den Menschen“. Die Ausstellung zeigt berührende Fotografien

des Mannheimer Fotografen Alexander Kästel, die das Thema Flucht und die damit verbundenen Herausforderungen in

den Fokus rücken.

• 19–23 Uhr: „The Jamolectric Ambient Experience“ mit Markus Herrmann & friends. Ein musikalisches Erlebnis, das

Klang und Atmosphäre zu einer einzigartigen Reise durch Töne und Rhythmen verbindet.

• 19–23 Uhr: Getränke und Linsensuppe im Café Plus.

Samstag, 19. Oktober 2024

• 18–23 Uhr: Fortsetzung der Ausstellung „Es liegt ein Schatz in den Menschen“.

• 18–23 Uhr: Getränke und Chili con/sin carne im Café Plus.

• 20–23 Uhr: Orgelkurzkonzerte, die unter verschiedenen Themen stehen und musikalische Vielfalt bieten:

o 20:00 Uhr: „Große Romantik“ – Orgel: Martin Geipel

o 21:00 Uhr: „Große Gefühle“ – Gesang: Saskia Stange & Matthias Eschli; Orgel: Stephan Haas

o 22:00 Uhr: „Große Träume“ – Trompete: David Tasa; Orgel: Beate Rux-Voss

Sonntag, 20. Oktober 2024

• 16–19 Uhr: Letzter Ausstellungstag „Es liegt ein Schatz in den Menschen“.

• 17 Uhr: Das Abschlusskonzert „Messa di Gloria“ von Giacomo Puccini, aufgeführt vom Singkreis Seckenheim. Begleitet wird das Konzert von Beate Rux-Voss an der Orgel unter der Leitung von Wolfram Sauer.

Die Diakoniekirche Luther freut sich, Teil dieses besonderen Jubiläums der Lichtmeile zu sein und die Besucher mit einem abwechslungsreichen Programm in die einzigartige Atmosphäre der Kirche einzuladen.